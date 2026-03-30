Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure
Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure mercredi 1 avril 2026.
Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence
Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-04-01
Chaque saison, des objets en lien avec un thème et appartenant aux fonds de la Gallinothèque sont mis en avant.
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Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
Each season, objects from the Gallinothèque’s holdings related to a theme are highlighted.
L’événement Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzeure a été mis à jour le 2026-03-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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