Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure

Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence

Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-04-01

Chaque saison, des objets en lien avec un thème et appartenant aux fonds de la Gallinothèque sont mis en avant.

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Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

Each season, objects from the Gallinothèque’s holdings related to a theme are highlighted.

L’événement Exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzeure a été mis à jour le 2026-03-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région