Exposition Gallinothèque En aparté, la faïence de Quimper Espace Henri-Bérenger Yzeure

Exposition Gallinothèque En aparté, la faïence de Quimper
Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Début : Samedi 2025-12-29
fin : 2025-03-27
Date(s) :
2025-12-29
Chaque saison, des objets en lien avec un thème et appartenant aux fonds de la Gallinothèque sont mis en avant.
Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
English :
Each season, objects from the Gallinothèque’s holdings related to a theme are highlighted.
