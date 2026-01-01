Exposition Garabateando Bidasoa Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Exposition Garabateando Bidasoa

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-31

2026-01-08

Garabateando Bidasoa est un groupe de dessinateurs et dessinatrices qui se réunit pour dessiner en espace public.

Le groupe est ouvert, libre et volontaire. L’initiative s’adresse à toute personne sensible au dessin et/ou à la peinture en extérieur. Il s’agit d’une initiative démocratique dans laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir un grand niveau pour participer.

Nos dessins représentent une partie du patrimoine historique et culturel de notre environnement. En dessinant dans l’espace public, nous souhaitons normaliser et encourager ce type d’art. .

+33 5 59 48 30 49 mendizolan@hendaye.fr

