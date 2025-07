EXPOSITION GARCIN ELIANE Vendres

Avenue de la Méditerranée Vendres Hérault

Du 5 août au 19 septembre, le caveau du Domaine La Yole accueille les œuvres d’Éliane Garcin. Ancienne directrice de maison de retraite, c’est en organisant des expositions pour ses résidents qu’elle se découvre une passion tardive pour la peinture À la retraite, je peindrai une promesse qu’elle a tenue avec cœur. Elle explore avec enthousiasme différentes techniques acrylique, huile, pierre noire, pastel, et affine son style au fil des ateliers, notamment aux Beaux-Arts de Béziers. Son univers est riche et éclectique, mais ce sont les portraits qui occupent une place grandissante, traduisant sa sensibilité à l’émotion et à l’humain. Venez découvrir une exposition empreinte de sincérité, de spontanéité et de passion. Vernissage le 7 août à 18h30 .

Avenue de la Méditerranée Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 37 37 85

From August 5 to September 19, the Domaine La Yole cellar welcomes the works of Éliane Garcin. A former director of a retirement home, it was while organizing exhibitions for her residents that she discovered her passion for painting: « When I retire, I’ll paint », a promise she has kept wholeheartedly. She enthusiastically explores different techniques: acrylic, oil,

Vom 5. August bis zum 19. September werden im Weinkeller der Domaine La Yole die Werke von Éliane Garcin ausgestellt. Die ehemalige Leiterin eines Altenheims organisierte Ausstellungen für die Bewohner, als sie ihre späte Leidenschaft für die Malerei entdeckte: « Im Ruhestand werde ich malen », ein Versprechen, das sie mit Herzblut einhielt. Mit Begeisterung erkundet sie verschiedene Techniken: Acry

Dal 5 agosto al 19 settembre, la cantina del Domaine La Yole ospiterà le opere di Éliane Garcin. Ex direttrice di una casa di riposo, ha scoperto la sua passione per la pittura organizzando mostre per i suoi ospiti: « Quando andrò in pensione, dipingerò », una promessa che ha mantenuto con tutto il cuore. Esplora con entusiasmo diverse tecniche: acrilici e oli,

Del 5 de agosto al 19 de septiembre, la bodega del Domaine La Yole acoge obras de Éliane Garcin. Ex directora de una residencia de ancianos, descubrió su pasión por la pintura organizando exposiciones para sus residentes: « Cuando me jubile, pintaré », promesa que ha cumplido a rajatabla. Explora con entusiasmo diferentes técnicas: acrílico y óleo,

