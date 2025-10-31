Exposition Garden on an Island | Les Boréales Galerie R.J Caen

Lucavsala est une île dans Riga. En y entrant, l’air change rapidement l’odeur de l’herbe tondue, du fumier, l’arôme des fleurs, des pommes pourries, de la viande grillée… La seule chose qui vous rappelle que vous êtes en ville, ce sont les bruits des voitures.

Lucavsala est une île dans Riga. En y entrant, l’air change rapidement l’odeur de l’herbe tondue, du fumier, l’arôme des fleurs, des pommes pourries, de la viande grillée… La seule chose qui vous rappelle que vous êtes en ville, ce sont les bruits des voitures. Ce lopin de 2 km² est une partie autonome de Riga, où se déroule la vie solitaire, autonome, fermée à une arrivée aléatoire, mais animée et réactive. Les habitants cultivent et s’organisent, mais la municipalité y a d’autres ambitions. Reinis Hofmanis est artiste et photographe. Ses oeuvres se caractérisent par un angle socio-anthropologique, avec un intérêt pour la typologie des différents groupes sociaux, leurs modèles de comportement et leurs effets sur l’environnement.

Vernissage le 31 octobre à 18h00. .

Lucavsala is an island in Riga. As you enter, the air changes rapidly: the smell of mown grass, manure, the aroma of flowers, rotten apples, grilled meat… The only thing that reminds you that you’re in the city is the noise of the cars.

Lucavsala ist eine Insel in Riga. Wenn du sie betrittst, verändert sich die Luft schnell: Der Geruch von gemähtem Gras, Mist, das Aroma von Blumen, faulen Äpfeln, gegrilltem Fleisch… Das Einzige, was Sie daran erinnert, dass Sie sich in der Stadt befinden, sind die Geräusche der Autos.

Lucavsala è un’isola di Riga. Appena vi si entra, l’aria cambia rapidamente: odore di erba tagliata, di letame, di fiori, di mele marce, di carne alla griglia… L’unica cosa che ricorda che si è in città è il rumore delle auto.

Lucavsala es una isla de Riga. Al entrar en ella, el aire cambia rápidamente: olor a hierba cortada, estiércol, aroma de flores, manzanas podridas, carne a la parrilla… Lo único que te recuerda que estás en la ciudad es el ruido de los coches.

