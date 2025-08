Exposition Gardiens de ph’Art Lagord

Exposition Gardiens de ph’Art Lagord samedi 30 août 2025.

Exposition Gardiens de ph’Art

Médiathèque 1 rue des Arts Lagord Charente-Maritime

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-27

2025-08-30

L’exposition Gardiens de ph’ART présente les restitutions des 255 gardiens qui se sont succédés en 2020, à raison d’une nuit sur place, pour fêter les 20 ans du Phare du Bout du Monde.

Par l’association Le Phare du Bout du Monde.

Médiathèque 1 rue des Arts Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 91 60 mediatheque@lagord.fr

English : Exhibition Gardiens de ph’Art

The « Gardiens de ph’ART » exhibition showcases the work of 255 successive keepers who spent one night on site in 2020 to celebrate the 20th anniversary of the Phare du Bout du Monde lighthouse.

By the association Le Phare du Bout du Monde.

German : Ausstellung Gardiens de ph’Art

Die Ausstellung Gardiens de ph’ART zeigt die Wiedergaben der 255 Wächter, die im Jahr 2020 nacheinander eine Nacht vor Ort verbrachten, um das 20-jährige Bestehen des Phare du Bout du Monde zu feiern.

Von der Vereinigung Le Phare du Bout du Monde (Der Leuchtturm am Ende der Welt).

Italiano :

La mostra « Gardiens de ph’ART » presenta il lavoro di 255 guardiani del faro che si sono succeduti e che hanno trascorso una notte sul posto nel 2020 per celebrare il 20° anniversario del Faro alla Fine del Mondo.

A cura dell’associazione Le Phare du Bout du Monde.

Espanol : Exposicion Gardiens de ph’Art

La exposición « Gardiens de ph’ART » muestra el trabajo de 255 fareros sucesivos que pasaron una noche en el lugar en 2020 para celebrar el 20 aniversario del Faro del Fin del Mundo.

A cargo de la asociación Le Phare du Bout du Monde.

