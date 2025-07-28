Exposition Gargouilles et chimères de la cathédrale Notre-Dame de Rodez Rodez

Exposition Gargouilles et chimères de la cathédrale Notre-Dame de Rodez

13 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-28

fin : 2025-10-31

2025-07-28 2025-08-18

Exposition de dessins de Magali Sirac accompagné de textes choisis par Jackie Diverchy.

A retrouver à l’Évêché de Rodez à partir du 28 juillet 2025 jusqu’à l’automne 2025.

Ouverture du 28 juillet au 8 août 2025 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00 / 12h00.

Du 11 au 17 août 2025 Fermeture exceptionnelle



A partir du 18 août 2025 Lundi : 9h00 / 12h00 et 15h30 / 17h00

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00 / 12h00 et 14h00 / 17h00.

13 Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 06 28 contact@rodez-catholique.fr

English :

Exhibition of drawings by Magali Sirac accompanied by texts chosen by Jackie Diverchy.

On view at the Évêché de Rodez from July 28, 2025 until autumn 2025.

German :

Ausstellung von Zeichnungen von Magali Sirac mit ausgewählten Texten von Jackie Diverchy.

Zu finden im Bischofshaus von Rodez vom 28. Juli 2025 bis zum Herbst 2025.

Italiano :

Mostra di disegni di Magali Sirac accompagnati da testi scelti da Jackie Diverchy.

In mostra all’Évêché de Rodez dal 28 luglio 2025 all’autunno 2025.

Espanol :

Exposición de dibujos de Magali Sirac acompañados de textos elegidos por Jackie Diverchy.

Expuesta en el Évêché de Rodez del 28 de julio de 2025 hasta otoño de 2025.

