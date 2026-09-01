Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault Place Michel-Canteau La Foye-Monjault
vendredi 18 septembre 2026 · Place Michel-Canteau · La Foye-Monjault
Informations pratiques
La Foye-Monjault
Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault
Place Michel-Canteau La Bibliothèque La Foye-Monjault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-23
Partez à la découverte du hérisson lors d’un après-midi ludique et nature. Au programme : l’exposition « Gaston le hérisson », un quiz sur le hérisson, un kamishibaï sur sa vie, un jeu de l’oie consacré au hérisson, un jeu des empreintes ainsi qu’un atelier de fabrication de marque-pages sur le thème du hérisson. .
Place Michel-Canteau La Bibliothèque La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 94 92 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault
L’événement Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault La Foye-Monjault a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à La Foye-Monjault (Deux-Sèvres)
- Atelier d’écriture, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault 3 octobre 2026
- Atelier hérisson avec livre recyclé, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault 3 octobre 2026
- Jeu Les Nymphéas Noirs, place Michel Canteau 79360 la Foye Monjault, La Foye-Monjault 3 octobre 2026