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Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault Place Michel-Canteau La Foye-Monjault

vendredi 18 septembre 2026 · Place Michel-Canteau · La Foye-Monjault

Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault Place Michel-Canteau La Foye-Monjault

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Michel-Canteau
Adresse
La Bibliothèque
Ville
79360 La Foye-Monjault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Foye-Monjault

Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault

Place Michel-Canteau La Bibliothèque La Foye-Monjault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-23

Partez à la découverte du hérisson lors d’un après-midi ludique et nature. Au programme : l’exposition « Gaston le hérisson », un quiz sur le hérisson, un kamishibaï sur sa vie, un jeu de l’oie consacré au hérisson, un jeu des empreintes ainsi qu’un atelier de fabrication de marque-pages sur le thème du hérisson.   .

Place Michel-Canteau La Bibliothèque La Foye-Monjault 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 94 92 49 

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English : Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault

L’événement Exposition « Gaston Le Hérisson » à La-Foye-Monjault La Foye-Monjault a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin

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