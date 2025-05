Exposition Gaston Suisse (1896-1988) de Nature et d’Or – Saint-Quentin, 17 mai 2025 18:00, Saint-Quentin.

L’exposition « Gaston Suisse (1896-1988) de nature et d’or » sera visible durant les heures d’ouverture du musée des Beaux-Arts Antoine Lecuyer du 17 mai au 21 septembre.

Figure majeure de la période Art déco, l’artiste Gaston Suisse est un peintre, dessinateur, laqueur et décorateur qui a développé une parfaite maîtrise de la technique de la laque japonaise associée à des matériaux précieux tel que l’argent ou l’or et des matériaux plus bruts, comme la coquille d’œufs.

Les sujets naturalistes associant animaux et végétaux auront sa prédilection, puis son trait se portera vers des décors géométriques épurés.

Pensée comme un parcours, l’exposition vous invite à voyager dans l’univers de Gaston Suisse et à retrouver, chemin faisant, au Musée des papillons puis au Palais de l’Art déco, d’autres œuvres de l’artiste.

Tarifs du musée 5€ ; 3,5€ en tarif réduit.

Le Musée des Beaux-Arts Antoine Lecuyer est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h et les mercredi et samedi matin de 10h30 à 12h30.

Un pass 48h à 10€ comprenant l’accès a Musée des Beaux-Arts Antoine Lecuyer, le Musée des papillons, la Galerie Saint-Jacques et le Palais de l’Art déco est disponible à l’achat au lieux cités précédemment. 10 .

28 Rue Antoine Lécuyer

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 98 musee.lecuyer@saint-quentin.fr

