Exposition « Gautier Capuçon » Viala-du-Pas-de-Jaux
Exposition « Gautier Capuçon » Viala-du-Pas-de-Jaux vendredi 1 août 2025.
Exposition « Gautier Capuçon »
Association de la Tour du Viala Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-01
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-08-01 2025-09-01 2025-09-22
Exposition de créations photographiques et picturales autour du concert exceptionnel de Gautier Capuçon interprété en juillet 2024 au Viala-du-Pas-Jaux dans le cadre de sa tournée nationale « Un été en France ».
Photographies de Jean-Michel Pinault et Peintures de Cathy Moradell et Roland Fabre
Dans la Tour du Viala du Pas de Jaux .
Association de la Tour du Viala Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com
English :
Exhibition of photographic and pictorial creations based on Gautier Capuçon’s exceptional concert in July 2024 at Le Viala-du-Pas-Jaux as part of his national tour « Un été en France ».
German :
Ausstellung von fotografischen und malerischen Kreationen rund um das außergewöhnliche Konzert von Gautier Capuçon, das im Juli 2024 in Le Viala-du-Pas-Jaux im Rahmen seiner nationalen Tournee « Un été en France » aufgeführt wird.
Italiano :
Una mostra di opere fotografiche e pittoriche basate sull’eccezionale concerto che Gautier Capuçon terrà nel luglio 2024 a Le Viala-du-Pas-Jaux nell’ambito della sua tournée nazionale « Un été en France ».
Espanol :
Exposición de obras fotográficas y pictóricas a partir del excepcional concierto de Gautier Capuçon en julio de 2024 en Le Viala-du-Pas-Jaux, en el marco de su gira nacional « Un été en France ».
L’événement Exposition « Gautier Capuçon » Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2025-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)