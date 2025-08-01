Exposition « Gautier Capuçon » Viala-du-Pas-de-Jaux

Exposition « Gautier Capuçon » Viala-du-Pas-de-Jaux vendredi 1 août 2025.

Exposition « Gautier Capuçon »

Association de la Tour du Viala Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-08-01 2025-09-01 2025-09-22

Exposition de créations photographiques et picturales autour du concert exceptionnel de Gautier Capuçon interprété en juillet 2024 au Viala-du-Pas-Jaux dans le cadre de sa tournée nationale « Un été en France ».

Photographies de Jean-Michel Pinault et Peintures de Cathy Moradell et Roland Fabre

Dans la Tour du Viala du Pas de Jaux .

Association de la Tour du Viala Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com

English :

Exhibition of photographic and pictorial creations based on Gautier Capuçon’s exceptional concert in July 2024 at Le Viala-du-Pas-Jaux as part of his national tour « Un été en France ».

German :

Ausstellung von fotografischen und malerischen Kreationen rund um das außergewöhnliche Konzert von Gautier Capuçon, das im Juli 2024 in Le Viala-du-Pas-Jaux im Rahmen seiner nationalen Tournee « Un été en France » aufgeführt wird.

Italiano :

Una mostra di opere fotografiche e pittoriche basate sull’eccezionale concerto che Gautier Capuçon terrà nel luglio 2024 a Le Viala-du-Pas-Jaux nell’ambito della sua tournée nazionale « Un été en France ».

Espanol :

Exposición de obras fotográficas y pictóricas a partir del excepcional concierto de Gautier Capuçon en julio de 2024 en Le Viala-du-Pas-Jaux, en el marco de su gira nacional « Un été en France ».

L’événement Exposition « Gautier Capuçon » Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2025-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)