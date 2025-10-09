Exposition « Gaza dans l’enfer de la guerre » à Caumont sur Aure Route de Villers Caumont-sur-Aure

Exposition « Gaza dans l’enfer de la guerre » à Caumont sur Aure

Route de Villers Collège les Sources d’Aure Caumont-sur-Aure Calvados

Mahmud Hams prix des correspondants de guerre Bayeux-Calvados. Dès 12 ans.

En lien avec le prix des correspondants de guerre Bayeux-Calvados, prix destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour nous permettre d’accéder à une information libre.

À travers des images saisissantes, Mahmud Hams témoigne du quotidien dans la bande de Gaza depuis l’offensive israélienne déclenchée après l’attaque du 7 octobre 2023. Lauréat du prestigieux Visa d’or News à Perpignan et du Prix Bayeux 2024, ce photojournaliste de l’AFP couvre depuis 2003 les événements en Palestine, en Libye et en Égypte. Son travail, récompensé à de nombreuses reprises, met en lumière des réalités souvent invisibles. .

English : Exposition « Gaza dans l’enfer de la guerre » à Caumont sur Aure

Mahmud Hams Bayeux-Calvados war correspondents prize. Ages 12 and up.in conjunction with the Bayeux-Calvados War Correspondents’ Award, which pays tribute to journalists who exercise their profession in perilous conditions to give us access to free information

German : Exposition « Gaza dans l’enfer de la guerre » à Caumont sur Aure

Mahmud Hams Preis der Kriegsberichterstatter Bayeux-Calvados. Ab 12 Jahren In Verbindung mit dem Preis der Kriegsberichterstatter Bayeux-Calvados, mit dem Journalisten geehrt werden sollen, die ihren Beruf unter gefährlichen Bedingungen ausüben, um uns den Zugang zu freien Informationen zu ermöglichen

Italiano :

Mahmud Hams Premio dei corrispondenti di guerra di Bayeux-Calvados. Dai 12 anni in su In concomitanza con il Premio Bayeux-Calvados per i corrispondenti di guerra, che rende omaggio ai giornalisti che svolgono il loro lavoro in condizioni di pericolo per darci accesso a un’informazione libera

Espanol :

Mahmud Hams Premio Bayeux-Calvados de corresponsales de guerra. A partir de 12 años En el marco del Premio Bayeux-Calvados de Corresponsales de Guerra, que rinde homenaje a los periodistas que realizan su trabajo en condiciones peligrosas para darnos acceso a una información libre

