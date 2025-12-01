Exposition GE75 Art District Cathy Art Aix-en-Provence

Exposition GE75 Art District

Du 01/12/2025 au 03/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h. Cathy Art 12 rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-01 10:00:00

fin : 2026-01-03 19:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Pour terminer l’année Cezanne à Aix-en-Provence, venez découvrir les œuvres de Ge75 dans un lieu d’exposition unique. Venez rencontrer Ge75..

Venez découvrir une sélection de nouveaux tableaux Ge75 pour cette exposition dans le centre historique d’Aix-en-Provence. Plongez dans un univers artistique unique où les couleurs et les formes se mélangent pour créer des émotions intenses. Les tableaux abstraits de Ge75 vous emmèneront dans un voyage visuel inspiré par ses voyages et ses influences rétro-moderne. .

Cathy Art 12 rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 42 20 50 47 yannvictoria@wanadoo.fr

English :

To round off the Cezanne year in Aix-en-Provence, come and discover the works of Ge75 in a unique exhibition venue. Come and meet Ge75…

German :

Um das Cezanne-Jahr in Aix-en-Provence zu beenden, entdecken Sie die Werke von Ge75 an einem einzigartigen Ausstellungsort. Treffen Sie Ge75…

Italiano :

Per concludere l’anno Cezanne ad Aix-en-Provence, venite a scoprire le opere di Ge75 in una sede espositiva unica. Venite a conoscere Ge75…

Espanol :

Para cerrar el año Cezanne en Aix-en-Provence, venga a descubrir las obras de Ge75 en un lugar de exposición único. Venga a conocer a Ge75…

L’événement Exposition GE75 Art District Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence