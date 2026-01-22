Exposition Gedo Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Gedo Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne lundi 9 février 2026.
Exposition Gedo
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-15
2026-02-09
Photographe royannais en quête permanente d’un angle différent, il explore de nouvelles visions du réel.
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
A photographer from Royan who is always on the lookout for a different angle, he explores new visions of reality.
