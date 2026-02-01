Exposition Généalogie mode d’emploi Saint-Trojan-les-Bains

Exposition Généalogie mode d’emploi

Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-02-04

fin : 2026-03-28

2026-02-04

Envie de partir sur les traces de vos ancêtres ?

À travers des panneaux explicatifs et des exemples concrets, apprenez comment retrouver vos origines, comprendre les sources d’archives et reconstituer votre arbre généalogique pas à pas.

Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69

English :

Want to retrace the steps of your ancestors?

With explanatory panels and practical examples, learn how to trace your origins, understand archival sources and reconstruct your family tree step by step.

