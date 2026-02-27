Exposition Genre ! Argentré-du-Plessis
Exposition Genre ! Argentré-du-Plessis vendredi 6 mars 2026.
Exposition Genre !
3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-06
fin : 2026-04-25
2026-03-06
La médiathèque d’Argentré-du-Plessis accueille l’exposition Genre ! , conçue par la commission Légothèque de l’ABF.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, venez nourrir votre réflexion et échanger autour de ces questions essentielles.
Entrée libre aux horaires d’ouverture. .
3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 00 46
