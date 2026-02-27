Exposition Genre !

3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-03-06

La médiathèque d’Argentré-du-Plessis accueille l’exposition Genre ! , conçue par la commission Légothèque de l’ABF.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, venez nourrir votre réflexion et échanger autour de ces questions essentielles.

Entrée libre aux horaires d’ouverture. .

3 Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 00 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Genre ! Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-02-25 par OT VITRE