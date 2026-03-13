Exposition Geo-Fourrier, peintre graveur et céramiste Quai d’Auxerre Roscoff

Exposition Geo-Fourrier, peintre graveur et céramiste

Quai d’Auxerre Abri du Canot de Sauvetage Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

C’est en 1924 que Geo-Fourrier découvre véritablement la Bretagne quand, après les premiers contacts avec Charles Le Goffic et Octave-Louis Aubert, il se rend au pays bigouden pour illustrer un projet d’édition d’un poème de Charles Le Goffic Les Bigoudens.

Les planches réalisées sont à l’origine de plusieurs événements majeurs pour sa vie d’artiste dont un prix pour un voyage au Maroc.

Après Mathurin Meheut en 2022, Henri Rivière en 2024, c’est avec grand plaisir que les Amis des Arts de Roscoff consacrent l’exposition d’avril 2026, à GEO-FOURRIER, peintre, céramiste, graveur découvert lors de l’hommage rendu en 2025 par le Musée de la Faïence de Quimper. .

Quai d’Auxerre Abri du Canot de Sauvetage Roscoff 29680 Finistère Bretagne

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English : Exposition Geo-Fourrier, peintre graveur et céramiste

L’événement Exposition Geo-Fourrier, peintre graveur et céramiste Roscoff a été mis à jour le 2026-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX