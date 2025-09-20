Exposition Geo par tous les temps Parc de Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre

Exposition Geo par tous les temps 20 et 21 septembre Parc de Bicêtre Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Cette exposition sur bâches, dans l’espace public, s’inscrit dans la série des « Mémoires en Images » et retrace la vie de l’emblématique Horloge GEO, vigie du passé industriel de la Ville, campée sur le toit de l’usine jusqu’au 25 août 2005.

Parc de Bicêtre 68 rue du Général-Leclerc 94270 Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France

Horloge Geo Kremlin-Bicêtre