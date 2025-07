Exposition « Géologie des Ames » Fondation Thalie Arles

Exposition « Géologie des Ames » Fondation Thalie Arles mardi 8 juillet 2025.

Exposition « Géologie des Ames »

Du mardi 8 au samedi 12 juillet 2025 à partir de 14h.

Du 15/07 au 25/07/2025 du lundi au vendredi. Fondation Thalie 34 rue de l’amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône

Cette nouvelles exposition propose un ensemble de photographies autour des identités humaines et non-humaines témoignant de l’impact de l’homme sur la nature, du récit post-colonial et des questions de genre.

« Géologie des âmes » évoque l’idée que les âmes humaines sont complexes et stratifiées, tout comme la géologie de la Terre. Les expériences, les émotions et les pensées sont ici comme des strates géologiques, et chaque strate révèle une histoire, une vérité ou une facette de l’âme. L’imbrication des récits post-coloniaux à des questions de genre ajoute une autre complexité et richesse au titre « Géologie des âmes ». Cela suggère que les expériences coloniales et post-coloniales ont laissé des empreintes profondes sur les âmes des individus et des communautés, et que ces empreintes sont encore visibles aujourd’hui.



Avec les oeuvres de Alma Allen, Sama Alshaibi, Jörg Bräuer, Mathilde Cazes, Monica de Miranda, Claudine Doury, Agnès Geoffray, Noémie Goudal, Jean-François Jaussaud, Zoé Leonard, Wallen Mapondera, Zanele Muholi, Giovanni Ozzola, Adrian Paci, Raphaëlle Peria, Solange Pessoa, Lucia Pizzani, Karine Rougier, Hiroshi Sugimoto, Risaku Suzuki, Justine Tjallinks, Anaïs Tondeur, Gérard Traquandi, Francesca Woodman et Héctor Zamora.



Visiter l’exposition « Géologie des âmes » est également l’occasion de découvrir:



Des oeuvres in situ de Sylvie Auvray, Rina Banerjee, Victor Cadene, Adrien Vescovi



Une curation autour de la démarche de Juliette Rougier, de sa relation à la ‘collection’ et au territoire de la Méditerranée, proposée par Aleor Craft & Bio-design.



Un pop-up store avec des céramiques signées Beatriz Horta Correa, Graça Pereira Coutinho, Valérie Mannaerts, Studio Roule et Suuz Studio. .

Fondation Thalie 34 rue de l’amphithéâtre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur discutons@fondationthalie.org

English :

This new exhibition features a range of photographs focusing on human and non-human identities, reflecting on man’s impact on nature, post-colonial narratives and gender issues.

German :

Diese neue Ausstellung zeigt eine Reihe von Fotografien, die sich mit menschlichen und nicht-menschlichen Identitäten beschäftigen und den Einfluss des Menschen auf die Natur, postkoloniale Erzählungen und Genderfragen belegen.

Italiano :

Questa nuova mostra presenta una serie di fotografie che esplorano identità umane e non umane, riflettendo sull’impatto dell’uomo sulla natura, sulle narrazioni post-coloniali e sulle questioni di genere.

Espanol :

Esta nueva exposición presenta una serie de fotografías que exploran las identidades humanas y no humanas, reflexionando sobre el impacto del hombre en la naturaleza, las narrativas poscoloniales y las cuestiones de género.

