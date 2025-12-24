EXPOSITION GÉOLOGIE ET PAYSAGES DE LA PLANÈTE À L’HÉRAULT

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-01-25

GRATUIT plus d'information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Du 25 janvier au 5 juillet

Géologie et paysages de la planète à l’Hérault

Deux expositions pour explorer la géologie autrement.

Plongez au cœur de la Terre à travers deux expositions complémentaires qui dévoilent, chacune à leur manière, la richesse et la beauté du monde géologique.

Géo-logiques invite petits et grands à comprendre comment la géologie façonne nos paysages et nos ressources. Une aventure interactive et ludique, composée de jeux, manipulations et expériences pour explorer

– la Terre en mouvement,

– les transformations de surface,

– les richesses du sous-sol.

Une découverte immersive de la planète… en s’amusant !

Créée par le Centre d’animation de la Grande Carrière à Euville, le Parc naturel régional de Lorraine et l’Université de Lorraine.

Avec Toiles des Terres d’Hérault, place à l’émotion et à la contemplation. Cette exposition photo est une porte qui vous mène au cœur du Géoparc Terres d’Hérault falaises, strates et reliefs deviennent les pages vibrantes de l’histoire géologique du territoire écrite par les temps. Que cette immersion vous donne l’envie de pousser plus loin… jusqu’à aller marcher, respirer, toucher ces lieux réels où la géologie devient expérience !

Deux regards, deux approches, une même promesse révéler la géologie sous toutes ses formes, du jeu à l’émerveillement.

Une création du Département de l’Hérault

Autour de l’exposition animation sur inscription (site internet) à partir de 8 ans

– Visites commentées pour enfants Les mercredis de la géologie

Mercredis 11, 25 mars et 3, 17 juin

de 14h30 à 16h

– Médiation exposition tout public

Jeudi 23/04

de 14h30 à 15h30

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi 13h30 à 17h (14h à 17h30 à partir de d’avril) hors vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires zone C rajout du créneau 10h 12h 30

Le dimanche 14h à 17h30 (18h à partir d’avril)

Fermeture les jours fériés et les samedis .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

