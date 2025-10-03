Exposition géologique « les roches et les fossiles de l’Aube » Vendeuvre-sur-Barse
Exposition géologique « les roches et les fossiles de l’Aube »
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
La médiathèque de Vendeuvre-sur- Barse fête la science !
Découvrez la variété du sol aubois une centaine d’échantillons de roches et fossiles et des panneaux didactiques.
En partenariat avec l’Association Géologique Auboise. .
11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
