Exposition géologique “Pierres Gravées de Bergers” SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Venez découvrir une surprenante exposition géologique autour des méconnues pierres gravées de bergers de nos vallées !

Cet événement est organisé dans le cadre du mois du Patrimoine.

Exposition gratuite ouverte pendant les horaires d’ouverture de la Maison du Patrimoine .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Come and discover a surprising geological exhibition based on the little-known engraved stones of the shepherds of our valleys!

This event is organized as part of Heritage Month.

German :

Entdecken Sie eine überraschende geologische Ausstellung rund um die unbekannten gravierten Steine von Hirten aus unseren Tälern!

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Monats des Kulturerbes organisiert.

Italiano :

Venite a scoprire una sorprendente mostra geologica basata sulle pietre incise poco conosciute dei pastori delle nostre valli!

Questo evento è organizzato nell’ambito del Mese del Patrimonio.

Espanol :

Venga a descubrir una sorprendente exposición geológica basada en las poco conocidas piedras grabadas de los pastores de nuestros valles

Esta manifestación se organiza en el marco del Mes del Patrimonio.

