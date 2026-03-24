Exposition | Géopoétiques | FRAC Bretagne PloumExpo Ploumagoar
Exposition | Géopoétiques | FRAC Bretagne PloumExpo Ploumagoar samedi 4 avril 2026.
Exposition | Géopoétiques | FRAC Bretagne
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’exposition Géopoétiques par le Fonds Régional d’Art Contemporain Bretagne à PloumExpo invite à découvrir l’art contemporain à travers une sélection d’œuvres du FRAC Bretagne, explorant paysages, territoires et imaginaires grâce à des pratiques artistiques variées et accessibles à tous. .
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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L’événement Exposition | Géopoétiques | FRAC Bretagne Ploumagoar a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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