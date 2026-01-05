Exposition George Sand crève l’écran Sainte-Sévère-sur-Indre

Exposition George Sand crève l’écran

Sainte-sévère célèbre George Sand en cette année de commémoration dans les rues du village, au château et à la Maison de Jour de Fête.

Ste Sévère propose une exposition organisée autour de trois thèmes

– L’adaptation des romans de George Sand à l’écran

– L’adaptation de la vie de George Sand à l’écran

– Les actrices ayant incarnées George Sand .

Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 21 78 contact@maisondejourdefete.com

Sainte-Sévère celebrates George Sand in this year of commemoration in the streets of the village, at the château and at the Maison de Jour de Fête.

