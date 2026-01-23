Exposition: George Sand et la mode Argenton-sur-Creuse

Exposition: George Sand et la mode

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-12-23 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-07-01

Exposition George Sand et la mode, costumes civils et populaires en Bas-Berry .

A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de George Sand, le Musée de la Chemiserie présente une exposition autour de la mode et du vêtement de 1830 à 1880. L’exposition met en lumière une mode bourgeoise, celle que peut porter George Sand à Paris, opposée à une mode populaire, portée par les personnages de ses romans. En effet, si la mode se fait à la capitale, elle n’en est pas moins présente autour de Nohant les jours de fête. Les costumes présentés à Argenton témoignent de cette influence tout en gardant leur spécificité régionale.

Si George Sand suit peu la mode, elle en accepte cependant les codes lors des mondanités lorsque cela lui est nécessaire. Le vêtement l’intéresse d’un point de vue sociologique, ethnologique ou historique 8 .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

