Dramaturge prolifique, George Sand a été habituée dès son plus jeune âge à apprécier le théâtre de son temps. Elle a elle-même écrit des oeuvres théâtrales presque jusqu’à ses derniers jours, alternant succès comme échecs, s’engageant avec passion dans l’aventure théâtrale, genre littéraire majeur au 19e siècle. L’exposition évoque notamment la tradition familiale du théâtre, les premiers essais de George Sand, le théâtre à Nohant, les grandes pièces -de Cosima au Marquis de Villemer-, les liens avec les romans – François le Champi, la Petite Fadette, …-, le projet moral et politique au coeur des motivations de George Sand, …

Commissariat scientifique : Brigitte Krulic, professeur des Universités (université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense), est spécialiste de l’histoire des idées politiques dans une perspective comparatiste France-Allemagne (19e-20e siècles).

Co-commissaires : Julie Jolivet et Anne-Sophie Robert.

Visites guidées : Les samedis 14 et 21 mars à 14h.

George Sand, dramaturge prolifique, s’est engagée toute sa vie dans l’aventure théâtrale, alternant succès et échecs, dans un 19e siècle où le théâtre occupe une place centrale.

L’exposition explore ses racines familiales, ses créations de Nohant, ses grandes pièces et leurs liens avec ses romans, en soulignant la portée morale et politique de son œuvre.

Du lundi 02 mars 2026 au samedi 30 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr



