Exposition George Sand Saint-Marcel
Exposition George Sand Saint-Marcel dimanche 22 mars 2026.
Exposition George Sand
Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-03-22
Exposition George Sand 1804- 1876 à la bibliothèque de Saint-Marcel.
Venez découvrir l’exposition et tentez le défi du quiz. .
Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 02 40
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English :
George Sand 1804- 1876 exhibition at the Saint-Marcel library.
L’événement Exposition George Sand Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée de la Creuse