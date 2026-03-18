Exposition George Sand

Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-03-22

Exposition George Sand 1804- 1876 à la bibliothèque de Saint-Marcel.

Venez découvrir l’exposition et tentez le défi du quiz. .

Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 02 40

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English :

George Sand 1804- 1876 exhibition at the Saint-Marcel library.

L’événement Exposition George Sand Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Vallée de la Creuse