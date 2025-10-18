Exposition Georges Kulik Volesvres

Exposition Georges Kulik Volesvres samedi 18 octobre 2025.

Exposition Georges Kulik

Atelier « Léz’Art aux Boutons d’Or » Volesvres Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

le réseau d’art contemporain « seize mille » organise les portes ouvertes d’ateliers d’artistes ( POAA) en bourgogne Franche comté. 174 ateliers et plus de 400 artistes participent à l’événement. .

Atelier « Léz’Art aux Boutons d’Or » Volesvres 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 17 09

English : Exposition Georges Kulik

German : Exposition Georges Kulik

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Georges Kulik Volesvres a été mis à jour le 2025-08-27 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I