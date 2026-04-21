Exposition Georges Malpart, le plus jeune déporté du camp de Dora 35750 Iffendic

Iffendic

Exposition Georges Malpart, le plus jeune déporté du camp de Dora

35750 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 16:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-05

Noëlle Malpart, habitante de Breteil depuis 1972, nous transmet l’histoire de son oncle, Georges. Exposition réalisée par Noëlle Malpart, en partenariat avec le service Patrimoine de Montfort Communauté. Tout public.

Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque La Mosaïque des Mots les mardi 5 et mercredi 6 mai.

Accès libre de 12h à 14h à la Salle des Fêtes d’Iffendic le vendredi 8 mai. .

35750 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

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English :

L’événement Exposition Georges Malpart, le plus jeune déporté du camp de Dora Iffendic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté