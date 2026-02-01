Exposition Georges-Pierre Colin Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Georges-Pierre Colin Rue Saint-Sauveur Vernon mercredi 18 février 2026.
Exposition Georges-Pierre Colin
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-26 12:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Venez découvrir les peinture de l’artiste Georges-Pierre Colin lors d’un exposition à la Maison du Temps Jadis. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Georges-Pierre Colin
L’événement Exposition Georges-Pierre Colin Vernon a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération