Exposition Gerda Muller fête ses 100 ans La maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Exposition Gerda Muller fête ses 100 ans La maison du Père Castor

Meuzac Haute-Vienne

2026-01-13

2026-02-28

2026-01-13

À l’approche de l’anniversaire de l’artiste Gerda Muller, la Maison du Père Castor a le plaisir d’exposer ses illustrations originales et ses nombreux albums.

Venez découvrir les illustrations de cette célèbre artiste originaire des Pays-Bas, qui a illustré des centaines d’albums jeunesse chez de nombreux éditeurs, et notamment les célèbres albums Marlaguette, Les Bons amis, Sinikka de Finlande (collection Enfants de la Terre), Perlette goutte d’eau, ainsi que le jeu Chacun sa province au Père Castor Flammarion Jeunesse. .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne +33 5 55 09 99 51 accueil@maisonduperecastor.fr

