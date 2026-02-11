Exposition Germinaissons Espace des Augustins Montauban

Exposition Germinaissons

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Début : Lundi 2026-02-12

fin : 2026-04-17

2026-02-12

Artiste prolifique hors norme, de renommée internationale, installée dans les Landes, Lydie Arickx est l’une des figures majeures de l’expressionnisme français contemporain.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Exhibition Germinaissons

An exceptionally prolific artist of international renown, based in the Landes region, Lydie Arickx is one of the major figures of contemporary French expressionism.

