Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables
Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez
samedi 8 novembre 2025.
Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
Début : Mardi 2025-11-08
fin : 2025-03-15
2025-11-08
L’œuvre de Gernot Wieland aborde des sujets universels, entre langage, éducation, altérité, domination et religion, à travers des récits racontés à la première personne, nourris d’une approche sensible de la psychanalyse.
Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr
English :
Gernot Wieland?s work tackles universal issues language, education, otherness, domination and religion through first-person narratives and a sensitive approach to psychoanalysis.
German :
Gernot Wielands Werk behandelt universelle Themen zwischen Sprache, Erziehung, Anderssein, Herrschaft und Religion in Erzählungen aus der Ich-Perspektive, die von einem sensiblen Zugang zur Psychoanalyse genährt werden.
Italiano :
L’opera di Gernot Wieland affronta temi universali il linguaggio, l’educazione, l’alterità, il dominio e la religione attraverso storie raccontate in prima persona e informate da un approccio sensibile alla psicoanalisi.
Espanol :
La obra de Gernot Wieland aborda temas universales -lengua, educación, alteridad, dominación y religión- a través de historias contadas en primera persona e informadas por un enfoque sensible del psicoanálisis.
