Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez samedi 8 novembre 2025.

Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-08

fin : 2025-03-15

Date(s) :

2025-11-08

L’œuvre de Gernot Wieland aborde des sujets universels, entre langage, éducation, altérité, domination et religion, à travers des récits racontés à la première personne, nourris d’une approche sensible de la psychanalyse.

.

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

English :

Gernot Wieland?s work tackles universal issues language, education, otherness, domination and religion through first-person narratives and a sensitive approach to psychoanalysis.

German :

Gernot Wielands Werk behandelt universelle Themen zwischen Sprache, Erziehung, Anderssein, Herrschaft und Religion in Erzählungen aus der Ich-Perspektive, die von einem sensiblen Zugang zur Psychoanalyse genährt werden.

Italiano :

L’opera di Gernot Wieland affronta temi universali il linguaggio, l’educazione, l’alterità, il dominio e la religione attraverso storie raccontate in prima persona e informate da un approccio sensibile alla psicoanalisi.

Espanol :

La obra de Gernot Wieland aborda temas universales -lengua, educación, alteridad, dominación y religión- a través de historias contadas en primera persona e informadas por un enfoque sensible del psicoanálisis.

L’événement Exposition Gernot Wieland, Chants pour les indésirables Saint-Priest-en-Jarez a été mis à jour le 2025-10-06 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès