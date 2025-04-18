Exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 18 avril 2025.

Exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-18 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-04-18 2025-11-01

Le Patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments, sites et collections d’objets. Il comprend les pratiques, traditions, savoir-faire dont chacun hérite en commun, qu’il s’efforce collectivement de faire vivre, recréer et transmettre. Il s’agit d’un Patrimoine immatériel, un Patrimoine vivant.

Sur les bords de Loire, de chaque côté du fleuve, a commencé depuis 2023 une belle aventure la reconnaissance des Savoirs nautiques ligériens au Patrimoine culturel immatériel de la France. Cela comporte les façons de naviguer, de lire le fleuve, de s’adapter au changement climatique, de connaître les bateaux de Loire. En somme, tous les gestes et connaissances liés à l’utilisation du fleuve qui fondent ce lien unique entre l’humain et la nature.

L’exposition propose ainsi de retracer le voyage de batelières et bateliers sur la Loire via un regard croisé entre passé et présent. Depuis la préparation de l’équipement, l’évocation des types de navigation sans oublier les nombreux écueils rencontrés, jusqu’à l’arrivée à quai et le moment des retrouvailles, vous plongerez dans un temps de navigation ligérienne suspendu entre deux âges, teinté d’exigence mais aussi d’inclusion, de poésie et d’écoute du milieu naturel.

Pour faciliter l’accès de l’exposition au plus grand nombre et notamment aux familles, le Musée de la Loire propose gratuitement des manipulations, jeux des erreurs, coloriages et puzzles. Des vidéos, des podcasts sont également accessibles afin d’immerger un peu plus le visiteur dans la vie du fleuve.

De nombreuses animations sont organisées autour de l’exposition conférences, manifestations, visites-ateliers pour les scolaires, visites guidées pour les groupes.

Retrouvez le programme complet et toutes les informations dans les différentes rubriques de notre site internet. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

English : Exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant

German : Exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Gestes de Loire Patrimoine culturel vivant Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)