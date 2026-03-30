Exposition Gestes d’éternité Musée national de préhistoire Les Eyzies
Exposition Gestes d’éternité Musée national de préhistoire Les Eyzies samedi 4 avril 2026.
Exposition Gestes d’éternité
Musée national de préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-04-04
Exposition organisée par le Musée national de Préhistoire et le GrandPalaisRmn, avec la participation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Exposition organisée par le Musée national de Préhistoire et le GrandPalaisRmn, avec la participation de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, avec le prêt exceptionnel du Museum national d’Histoire naturelle,
en partenariat avec le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine SRA et CRMH, l’INRAP et le GPR Human Past de l’Université de Bordeaux, avec le soutien de la SAMRA, du camping Le Pech Charmant, de la Distillerie de l’Òrt et de POSCA.
L’inauguration se tiendra le vendredi 3 avril à 18h (places limitées, inscription obligatoire en ligne)
La soirée se prolongera par une performance de l’artiste Pierre Mortelsuivie d’un concert cérémonial d’Okali, proposition en résonance avec l’exposition. .
Musée national de préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr
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English : Exposition Gestes d’éternité
Exhibition organized by the Musée national de Préhistoire and the GrandPalaisRmn, with the participation of the Institut national de recherches archéologiques préventives.
L’événement Exposition Gestes d’éternité Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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