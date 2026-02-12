Exposition Gestuaire Shakers Montluçon
Exposition Gestuaire
Shakers 13 Square Henri Barbusse Montluçon Allier
Début : Samedi 2026-02-16
fin : 2026-02-27
2026-02-16
Shakers vous invite à l’exposition de sortie de résidence des artistes Marjorie Garcia et Camille Pamart, en résidence depuis le 14 novembre 2025.
3 mois de résidence de recherche et d’expérimentation autour de l’étourneau.
Shakers 13 Square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 bisson@shakers.fr
English :
Shakers invites you to the exit exhibition of artists Marjorie Garcia and Camille Pamart, in residence since November 14, 2025.
3 months of research and experimentation around the starling.
