Exposition Ghislaine Lejard Ecriture sur Ecriture Librairie Goûter ParChemins Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Ghislaine Lejard Ecriture sur Ecriture

Librairie Goûter ParChemins 1 Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Venez découvrir comment le collage devient écriture et réinvente le support littéraire !

Ghislaine Lejard, enseignante retraitée originaire de la région nantaise, retrouve la librairie ParChemins plus de dix ans après sa première présentation.

Elle y dévoile une quinzaine de collages originaux. L’artiste utilise comme supports des livres anciens ou leurs couvertures, transformant ainsi le collage en écriture sur une écriture . Cette approche met en lumière le lien symbolique et étroit qui unit le travail du collagiste à celui de l’écrivain. .

Librairie Goûter ParChemins 1 Rue Charles de Renneville Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 92 14 librairieparchemins@orange.fr

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English :

Discover how collage becomes writing and reinvents the literary medium!

L’événement Exposition Ghislaine Lejard Ecriture sur Ecriture Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges