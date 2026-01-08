Exposition Gilbert Morales Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Début : Lundi 2026-01-14
fin : 2026-01-25
2026-01-14
Gilbert MORALES expose à l’Espace Maxime Moreau entre architecture et abstraction.
Cette exposition est une invitation à découvrir un univers singulier, où l’abstrait devient le reflet d’un cheminement artistique en constante transformation.
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
English : Gilbert Morales’s Exhibition
Gilbert MORALES exhibits at Espace Maxime Moreau: between architecture and abstraction.
This exhibition is an invitation to discover a unique universe, where abstraction becomes the reflection of an artistic journey in constant transformation.
