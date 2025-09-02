EXPOSITION GILBERT NOUGUET MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon

MAISON DU CURISTE Cours des Quiconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-02 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-02

Aquarelliste et écrivain.

A l’opposé d’un monde qui met en avant, même dans la peinture, la violence des formes et des couleurs, j’ai choisi de célébrer la douceur et la poésie que permettent l’aquarelle et le pastel sec. Mes sources d’inspiration sont bien entendu, la nature et les belles réalisations humaines qu’elle contient. Je souhaite que mes tableaux puissent vous faire ressentir le calme et la paix que je mets dans la restitution de la lumière .

MAISON DU CURISTE Cours des Quiconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

English :

Watercolorist and writer.

German :

Aquarellistin und Schriftstellerin.

Italiano :

Acquarellista e scrittore.

Espanol :

Acuarelista y escritor.

