EXPOSITION GILDA SEGALA Pérols

EXPOSITION GILDA SEGALA

Rue Alphonse Daudet Pérols Hérault

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-19

La Maison des Arts Max Castan accueille les paysages du Sud et d’ailleurs de l’artiste Gilda Segala

Du 2 au 19 décembre 2025

Vernissage le mardi 2 décembre à 19h

Maison des Arts Max Castan Pérols

Venez découvrir ces toiles colorées et poétiques en famille ou entre amis .

Rue Alphonse Daudet Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

The Maison des Arts Max Castan welcomes artist Gilda Segala?s landscapes of the South and beyond

From December 2 to 19, 2025

German :

Das Maison des Arts Max Castan empfängt die Landschaften des Südens und anderer Länder der Künstlerin Gilda Segala

Vom 2. bis 19. Dezember 2025

Italiano :

La Maison des Arts Max Castan accoglie i paesaggi del Sud e non solo di Gilda Segala

Dal 2 al 19 dicembre 2025

Espanol :

La Maison des Arts Max Castan acoge los paisajes del Sur y más allá de sus fronteras de la artista Gilda Segala

Del 2 al 19 de diciembre de 2025

