EXPOSITION GILDA SEGALA Pérols mardi 2 décembre 2025.
Rue Alphonse Daudet Pérols Hérault
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-19
La Maison des Arts Max Castan accueille les paysages du Sud et d’ailleurs de l’artiste Gilda Segala
Du 2 au 19 décembre 2025
Vernissage le mardi 2 décembre à 19h
Venez découvrir ces toiles colorées et poétiques en famille ou entre amis .
Rue Alphonse Daudet Pérols 34470 Hérault Occitanie
English :
The Maison des Arts Max Castan welcomes artist Gilda Segala?s landscapes of the South and beyond
From December 2 to 19, 2025
German :
Das Maison des Arts Max Castan empfängt die Landschaften des Südens und anderer Länder der Künstlerin Gilda Segala
Vom 2. bis 19. Dezember 2025
Italiano :
La Maison des Arts Max Castan accoglie i paesaggi del Sud e non solo di Gilda Segala
Dal 2 al 19 dicembre 2025
Espanol :
La Maison des Arts Max Castan acoge los paisajes del Sur y más allá de sus fronteras de la artista Gilda Segala
Del 2 al 19 de diciembre de 2025
