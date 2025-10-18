Exposition Gildas Bitout et et Laurent Cadilhac Galerie Rouge Pont-l’Abbé

Exposition Gildas Bitout et et Laurent Cadilhac

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

2025-10-18

Gildas Bitout (plasticien photographe) et Laurent Cadilhac (sculpteur plasticien) installent leurs

nouvelles créations à la Galerie Rouge.

Depuis plus de 20 ans Gildas Bitout et Laurent Cadilhac partagent leurs ateliers (collectif

ROUILLEGORGE à Douarnenez, Beuzec-cap-Sizun), les expositions, les commandes, les

scénographies de spectacle.

Leurs thèmes de recherches artistiques se croisent, résonnent et

s’entremêlent à travers la photographie, la sculpture, le dessin, l’installation et les projections.

Les mondes aquatiques, le ciel, les marais, l’estran, l’animal/sauvage, l’homme/animal sont les

sujets récurrents dans leur travail respectif qu’ils prennent plaisir à mettre en scène ensemble.

Pour l’ouverture de l’exposition, les artistes vous accueilleront le samedi 18 octobre de 11 h à 19 h (vernissage participatif à 18h)

http://www.laurentcadilhac.fr/ http://www.gildasbitout.fr/ .

Galerie Rouge 15 Rue Victor Hugo Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75

