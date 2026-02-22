Exposition Gilles Gromfeld Rue Louis Vouland Noves

Exposition Gilles Gromfeld

Du 03/03 au 31/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Aux horaires d’ouverture. Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-03

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-03

Exposition de sculptures de Gilles Gromfeld, à la Médiathèque Municipale Marc Mielly.

Récupérer et revaloriser de vieux outils et divers objets en fer destinées à être jetés pour réaliser des créations est un défi pour l’imagination. Le support usagé devient pour moi un moyen d’expression où chaque création invite à une interprétation, un souvenir ou une émotion personnelle.



Chaque création est une seconde vie. .

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 07 mediatheque@noves.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of sculptures by Gilles Gromfeld, at the Marc Mielly Municipal Media Library.

L’événement Exposition Gilles Gromfeld Noves a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence