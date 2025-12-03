Exposition GILT Micro-Folie Le Pouliguen

Exposition GILT

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2026-01-03 2026-01-07 2026-01-10

Peinture Encre de Chine

Paysages: Mer, Rochers, Arbres, Balbous, Plantes & Fleurs… .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

