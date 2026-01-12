EXPOSITION GINA RICO LA CAFETIERE Aurignac

EXPOSITION GINA RICO

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-31

2026-01-14

Chemin de vie

Restauratrice d’art autodidacte, Gina Rico renouvelle sans cesse ses acquis.

Sa sensibilité à la nature l’accompagne depuis l’enfance.

Sa passion se poursuit à travers l’encre, le papier, les empreintes végétales…

Elle accueille l’essentiel de la vie dans le processus de transformation, de la cueillette à la cuisson un dépouillement qui ouvre à un autre état. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

