Exposition Giovanna Place de la Mairie Sauternes
Exposition Giovanna Place de la Mairie Sauternes jeudi 2 avril 2026.
Exposition Giovanna
Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-02
PREMIERE SALLE Giovanna exposition caritative en faveur du refuge animalier de Landiras
SECONDE SALLE Exposition dédiée à la Commune avec présentation de documents historiques, de Napoléon III au début du XXème siècle. .
Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com
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English : Exposition Giovanna
L’événement Exposition Giovanna Sauternes a été mis à jour le 2026-03-16 par La Gironde du Sud