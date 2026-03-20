Exposition Giovanna Place de la Mairie Sauternes

Exposition Giovanna

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-02

PREMIERE SALLE Giovanna exposition caritative en faveur du refuge animalier de Landiras

SECONDE SALLE Exposition dédiée à la Commune avec présentation de documents historiques, de Napoléon III au début du XXème siècle. .

Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com

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English : Exposition Giovanna

L’événement Exposition Giovanna Sauternes a été mis à jour le 2026-03-16 par La Gironde du Sud