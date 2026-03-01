Exposition Gir’Art Route sans nom Gevry

Exposition Gir’Art

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Les enfants des écoles autour de la réserve vous présentent leurs œuvres d’art, exposées dans le lieu qui les a inspirés la réserve naturelle du Girard. De 13 h à 17 h, profitez de cette exposition et de la présence du garde-animateur pour redécouvrir la réserve sous un nouveau regard. .

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com

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English : Exposition Gir’Art

L’événement Exposition Gir’Art Gevry a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE