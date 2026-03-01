Exposition Gir’Art Route sans nom Gevry
Exposition Gir’Art Route sans nom Gevry samedi 21 mars 2026.
Exposition Gir’Art
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Les enfants des écoles autour de la réserve vous présentent leurs œuvres d’art, exposées dans le lieu qui les a inspirés la réserve naturelle du Girard. De 13 h à 17 h, profitez de cette exposition et de la présence du garde-animateur pour redécouvrir la réserve sous un nouveau regard. .
Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com
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English : Exposition Gir’Art
L’événement Exposition Gir’Art Gevry a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE