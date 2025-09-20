Exposition Girlz – Le rap au féminin Médiathèque Bailleul Bailleul

Exposition visible du vendredi 12 au samedi 27 septembre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Découvrez des femmes qui, dans le milieu masculin du Hip-Hop, ont su imposer leur style. À l’aide d’une tablette, explorez le rap au féminin !

Des rappeuses pionnières en passant par les rappeuses qui ont influencé la planète entière et celles qui, plus proches de chez nous, ces femmes ont des choses à dire sur la société française qui les entoure. S’éloignant des clichés pour mieux s’affranchir, les femmes dans le Rap ont acquis leurs lettres de noblesse. Il est temps de leur donner la place qu’elles méritent ! A l’aide d’une tablette, explorez le rap au féminin.

Médiathèque Bailleul 20bis rue d’Ypres, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 41 27 54 http://www.ville-bailleul.fr

