Exposition Gisèle Freund, portraits croisés Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Exposition Gisèle Freund, portraits croisés

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18

fin : 2026-11-08

2026-04-18

Ouverture de l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés.

Cette exposition explore l’œuvre de Gisèle Freund, photographe qui a su capter la mémoire visuelle des écrivains et artistes du XX? siècle. A travers ses portraits, vues de bibliothèques, photoreportages et réflexion théorique, son travail interroge le lien entre art et littérature.

du 18/04 au 03/05 ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h,

du 08/05 au 31/05 le vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h,

Juin, juillet, août et septembre du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h,

Du 02/10 au 16/10 le vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h,

Du 17/10 au 01/11 du mardi au dimanche de 14h à 18h,

Du 06/11 au 08/11 de 14h à 18h derniers jours. .

Musée d'art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

