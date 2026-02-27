Exposition Gisèle Freund, portraits croisés Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville
Exposition Gisèle Freund, portraits croisés Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville samedi 18 avril 2026.
Exposition Gisèle Freund, portraits croisés
Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18
fin : 2026-11-08
2026-04-18
Ouverture de l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés.
Cette exposition explore l’œuvre de Gisèle Freund, photographe qui a su capter la mémoire visuelle des écrivains et artistes du XX? siècle. A travers ses portraits, vues de bibliothèques, photoreportages et réflexion théorique, son travail interroge le lien entre art et littérature.
Horaires
du 18/04 au 03/05 ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h,
du 08/05 au 31/05 le vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h,
Juin, juillet, août et septembre du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h,
Du 02/10 au 16/10 le vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h,
Du 17/10 au 01/11 du mardi au dimanche de 14h à 18h,
Du 06/11 au 08/11 de 14h à 18h derniers jours. .
Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
English : Exposition Gisèle Freund, portraits croisés
