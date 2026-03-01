Exposition Gisèle Savouret Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art Mont-Saint-Martin
Exposition Gisèle Savouret Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art Mont-Saint-Martin lundi 30 mars 2026.
Exposition Gisèle Savouret
Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art 1 avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Vendredi 2026-03-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:15:00
Date(s) :
2026-03-30
Exposition des peintures de Gisèle Savouret à l’espace Snack’Art, situé dans la galerie du centre commercial Auchan Pôle Europe.Tout public
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Auchan Pôle Europe Espace Snack’Art 1 avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54
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English :
Exhibition of paintings by Gisèle Savouret at the Snack’Art space, located in the gallery of the Auchan Pôle Europe shopping center.
L’événement Exposition Gisèle Savouret Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT DU GRAND LONGWY