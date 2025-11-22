Exposition Gisors et ses commerces d’hier et d’aujourd’hui Gisors
Exposition Gisors et ses commerces d’hier et d’aujourd’hui
78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Découvrez 60 panneaux présentant les boutiques de Gisors durant la première moitié du 20ème siècle, ainsi que leur miroir avec les commerces d’aujourd’hui. .
78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 3 44 49 74 90 collectionneurs.gisors@gmail.com
