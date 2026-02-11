Exposition GKO 25 ans de sculpture à Tournus Rétrospective 2026 Rue Gabriel Jeanton Tournus
Exposition GKO 25 ans de sculpture à Tournus Rétrospective 2026 Rue Gabriel Jeanton Tournus lundi 13 avril 2026.
Exposition GKO 25 ans de sculpture à Tournus Rétrospective 2026
Rue Gabriel Jeanton Réfectoire des moines Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-20 19:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Depuis son installation à Tournus en 1999, GKO explore les possibilités offertes par le recyclage et la transformation des matériaux. Son travail, à la fois technique et poétique, donne une seconde vie à des objets usagés, les métamorphosant en sculptures qui questionnent notre rapport à la matière, à l’histoire et à l’humain.
Cette rétrospective, proposée par la Ville de Tournus, est l’occasion de redécouvrir son évolution artistique, de La Récup (1998–2005) — événement fondateur qui a rassemblé des artistes européens — à ses expositions personnelles, comme celle du Réfectoire des Moines en 2017.
Une plongée dans l’univers d’un artiste ancré dans le territoire bourguignon. .
Rue Gabriel Jeanton Réfectoire des moines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition GKO 25 ans de sculpture à Tournus Rétrospective 2026
L’événement Exposition GKO 25 ans de sculpture à Tournus Rétrospective 2026 Tournus a été mis à jour le 2026-03-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)